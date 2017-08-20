Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 00:28
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Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы. На улице Борисовские пруды у дома 16, к. 2 столкнулись мопед и легковой автомобиль. По предварительным данным молодой человек, управлявший мопедом двигался по тротуару, а автомобиль выезжал из двора. Водитель мопеда в результате столкновения получил травмы, прибывшая к месту аварии бригада скорой помощи оказала помощь на месте.
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