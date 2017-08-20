s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы

Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:28
  • 25
  • 0

Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы. На улице Борисовские пруды у дома 16, к. 2 столкнулись мопед и легковой автомобиль. По предварительным данным молодой человек, управлявший мопедом двигался по тротуару, а автомобиль выезжал из двора. Водитель мопеда в результате столкновения получил травмы, прибывшая к месту аварии бригада скорой помощи оказала помощь на месте.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
21.05 23:51 | Uwis
Арт-граффити-проект "Футбольные континенты" в спорткомплексе "Лужники" в Москве реализовало ПАО "МОЭСК"
39 0
21.05 20:48 | kamissariev_original
В Орске в результате ДТП сгорела фура
462 0
21.05 13:02 | denis947
Мотоциклист пострадал в ДТП на Варшавском шоссе в Москве
326 2
01.04 17:40 | Max_019
В ДТП на севере столицы пострадал водитель скутера
177 1
20.08.2017 22:48 | denis947
Второй день фестиваля фейерверков в Братеево с высоты 200 метров