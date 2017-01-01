Мужчина провалился под мост в Подмосковье
- Автор:
- Volk2005
- Дата публикации:
- 10:25
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Необычный инцидент произошёл в Московской области. В Коломенском городском округе очевидцы запечатлели на видео, как пешеход провалился под мост. Мужчина, как видно на кадрах, шёл с пакетами по понтонному мосту. И вдруг упал в расщелину. По словам местных жителей, пострадавший остался после падения в живых. А из воды его достали прохожие.
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