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Мужчина провалился под мост в Подмосковье

Автор:
Volk2005
Дата публикации:
10:25
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

Необычный инцидент произошёл в Московской области. В Коломенском городском округе очевидцы запечатлели на видео, как пешеход провалился под мост. Мужчина, как видно на кадрах, шёл с пакетами по понтонному мосту. И вдруг упал в расщелину. По словам местных жителей, пострадавший остался после падения в живых. А из воды его достали прохожие.
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