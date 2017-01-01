Ливень превратил улицы Краснодара в гигантские водоёмы
Краснодарские водители могли почувствовать себя капитанами корабля. Им пришлось форсировать бескрайние просторы ливневых водоёмов, которые появились на улицах города после дождя. Проезжие части затопило. Местами глубина луж достигала, по словам очевидцев, полуметра. Машины глохли прямо посреди дорог. Непросто было и пешеходам. Чтобы перебраться с одной стороны улицы на другую, им порой приходилось идти по колено в воде. Местные жители делятся кадрами последствий непогоды. Видео: Instagram / mamavmalineВидео: Instagram / kettiboopВидео: YouTube / Блокнот КраснодарВидео: Instagram / anna_peryatinskaya
Видео: Instagram / yulya_mrazina
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