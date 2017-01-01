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Столичные спасатели продемонстрировали методы спасения людей на водных объектах

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:05
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Поисково-спасательная служба столицы на водных объектах продемонстрировала методы и технику спасения людей на прибрежной зоне Серебряного бора. В рамках занятий показали как проводится водолазное обследование дна городских водоемов, продемонстрировано оснащение оперативной группы московской городской поисково-спасательной системы и действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на водном объекте с применением современных технических средств, технологии спасания людей и действия спасателей при реагировании на происшествия на водных объектах. Кроме того, участников ознакомят с порядком привлечения служебных собак к обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха.

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