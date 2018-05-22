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Информационные указатели к ЧМ-2018 по футболу установили в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:39
  • 11
  • 1

Информационные указатели к ЧМ-2018 по футболу установили в Москве.

  • 11
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    15:55
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:49 https://www.mskagency.ru/materials/2782585 22.05.18. Ссылка на портал добавлена.
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