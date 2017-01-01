Крупное ДТП с участием машины скорой помощи произошло на Кутузовском проспекте

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:50

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Столкнулись "Фольксваген", "Форд Транзит" Территориального центра Медицины Катастроф Московской области, "Мерседес", "Шкода", "Тойота" и "Ленд Ровер". "Форд" двигался по Кутузовскому проспекту в сторону центра. На борту находился больной ребенок, которого доставляли с вертолетной площадки "Ромашково" в столичную клинику. В какой-то момент в "Форд" врезался "Фольксваген". После этого машина медиков потеряла управление, вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с 4 легковыми автомобилями. В результате аварии серьезно пострадал водитель медицинского автомобиля, также травмы получил врач и перевозимая девочка. Помимо этого с легковых автомобилей, попавших в ДТП, были госпитализированы еще трое человек. На месте аварии работают следователи и наряды ГИБДД. Движение в обе стороны по Кутузовскому проспекту серьезно затруднено.