s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Восемь человек были спасены при пожаре в гостинице на Измайловском шоссе в Москве

Восемь человек были спасены при пожаре в гостинице на Измайловском шоссе в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:35
  • 41
  • 1

На востоке Москвы в гостинице, расположенной по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, к. 2В, произошел пожар. Загорелось помещение сауны, в результате чего в 30-ти этажном здании возникло задымление. Пожару был присвоен второй ранг сложности, к месту происшествия прибыли более 15 пожарно-спасательных подразделений и руководство столичного МЧС, в том числе начальник Денисов И. П. В кратчайшие сроки возгорание па площади 15 кв. метров было ликвидировано, из здания с помощью спасательных аппаратов были выведены 8 человек. Пострадавших нет.

  • 41
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    21:38
    АГН "Москва" в 20:09 https://www.mskagency.ru/materials/2782689 22.05.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
20:17 | denis947
Стикеры "фотографировать разрешено" появились на железнодорожных вокзалах столицы
34 0
20:56 | tim777
В гостиничном комплексе "Измайлово" в Москве произошел пожар
51 0
20.05 00:12 | Uwis
На востоке столицы прошёл дождь
133 0
08.04 23:57 | staff_vip
В Таганроге сгорела гостиница "Вишнёвый сад"
78 0
15.05 10:30 | grinpavel2033
В Москве на Измайловском шоссе начался ремонт дороги