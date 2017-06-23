Первый тополиный пух полетел в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:44
-
- 24
Первый тополиный пух начал летать в столице, пушинки кружатся в воздухе, устилают поверхность водоемов. Для аллергиков начался не простой сезон.
- 24
Первый тополиный пух начал летать в столице, пушинки кружатся в воздухе, устилают поверхность водоемов. Для аллергиков начался не простой сезон.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)