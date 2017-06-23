Первый тополиный пух полетел в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:44

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Первый тополиный пух начал летать в столице, пушинки кружатся в воздухе, устилают поверхность водоемов. Для аллергиков начался не простой сезон.