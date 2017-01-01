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В гостиничном комплексе "Измайлово" в Москве произошел пожар

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:56
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На востоке Москвы в гостинице, расположенной по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, к. 2В, произошел пожар. Загорелось помещение сауны, в результате чего в 30-ти этажном здании возникло задымление. Пожару был присвоен второй ранг сложности, к месту происшествия прибыли более 15 пожарно-спасательных подразделений и руководство столичного МЧС, в том числе начальник Денисов И. П. В кратчайшие сроки возгорание па площади 15 кв. метров было ликвидировано, из здания с помощью спасательных аппаратов были выведены 8 человек. Пострадавших нет. Пресс-подход: Начальник ГУ МЧС России по г. Москве - Денисов Илья Павлович

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