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В Лужниках идет мотаж исторических панно на фасаде строящегося Дворца водных видов спорта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:04
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В Лужниках идет мотаж исторических панно на фасаде строящегося Дворца водных видов спорта: спортсмены с кубками и лавровыми венками, подтянутые девушки-комсомолки в купальниках, обнаженные фигуры в позах, напоминающих античные статуи — советский романтизм находит свое воплощение в архитектурном ансамбле спорткомплекса. Новые-«старые» барельефы размером 12х8 метров устанавливаются по бокам и на центральном фасаде здания. Срок их эксплуатации составит более 40 лет. Исторические горельефы тоже не пропадут: после окончания всех работ они украсят внутреннее пространство Дворца перед входом в зону бассейнов. Строительство фасада закончат до конца мая, а сам комплекс сдадут в 2019 году.

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