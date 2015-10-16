В Лужниках идет мотаж исторических панно на фасаде строящегося Дворца водных видов спорта

Автор: Uwis Дата публикации: 22:04

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В Лужниках идет мотаж исторических панно на фасаде строящегося Дворца водных видов спорта: спортсмены с кубками и лавровыми венками, подтянутые девушки-комсомолки в купальниках, обнаженные фигуры в позах, напоминающих античные статуи — советский романтизм находит свое воплощение в архитектурном ансамбле спорткомплекса. Новые-«старые» барельефы размером 12х8 метров устанавливаются по бокам и на центральном фасаде здания. Срок их эксплуатации составит более 40 лет. Исторические горельефы тоже не пропадут: после окончания всех работ они украсят внутреннее пространство Дворца перед входом в зону бассейнов. Строительство фасада закончат до конца мая, а сам комплекс сдадут в 2019 году.