Работа сотрудников службы "Дорожный патруль" по ликвидации затора на Яузской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 22:04

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В центре Москвы в Таганском районе на пересечении улицы Яузская и Яузского бульвара на рабочих днях регулярно создаётся заторовая ситуация. Во многом это связано из-за стадного инстинкта поведения автомобилистов, которые при движении в сторону улицы Солянка останавливаются на середине перекрёстка, тем самым создавая затруднения для движения пересекающих потоков со стороны Бульварного кольца и Устьинского проезда. Сотрудники ЦОДД промониторив дорожную обстановку в этом месте, направили специалистов службы "Дорожного патруля" в помощи регулировке дорожного движения. В часы-пик нередко из-за затора скапливается внушительная автомобильная пробка. Сотрудники службы для обеспечения проезда регулировали движение транспорта в ручном режиме. Эффекта удалось достичь через несколько часов работы. Движение транспорта нормализовалось. Однако при этом внимание со стороны дорожных служб к проблемному перекрёстку сохранится и в ближайшее время.