Шлейф бензиновых пятен обнаружен на реке Яуза на юго-востоке столицы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:45
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- 26
22 мая вечером на юго-востоке Москвы в районе Лефортово в акватории реки Яуза обнаружены фракции бензиновых пятен. Шлейф разноцветных облаков в отражении реки растянулся на несколько километров. Бензиновые фракции были замечены в больших количествах на Головинской, Госпитальной и Семеновской набережных. На данных набережных на водной глади невооруженным глазом можно видеть масляную плёнку и в местах со слабым течением можно ощутить стойкий запах горюче-смазочных материалов. Помимо бензиновых пятен вдоль всей акватории реки отмечались локальные загрязнения. На илистом дне можно было увидеть автомобильные покрышки, фрагменты веток деревьев и иной мусор. Стоит отметить, что подобные экологические происшествия на Яузе носят регулярный характер и как правило различного рода ЧП на этой реке происходят каждый сезон. Так, на тех самых адресах ранее отмечались бензиновые пятна, в районе Лефортовского моста несколько раз местные жители находили в реке десятки пластиковых бутылок, а в районе Рубцовской набережной на дне реки можно было видеть залежи бытового мусора.
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