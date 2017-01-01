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Водитель устроил ДТП в Подмосковье и скрылся

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
22:52
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Столкнулись "Мазда" и "Шевроле". "Шевроле" двигался по Ярославскому шоссе в сторону области на очень высокой скорости. На 19 километре автодороги водитель стал резко перестраиваться, однако не заметил движущийся в соседнем ряду автомобиль "Мазда". В результате "Шевроле" протаранил "Мазду", от чего "Мазду" закрутило, а затем машина влетела в правый отбойник. От сильного удара водитель "Мазды" вылетел из салона через отбойник и улетел на газон на 50 метров. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. "Шевроле" отбросило вперед на 100 метров. Водитель также получил травмы, однако сумел выбраться из машины и спешно покинул место ДТП. Виновника аварии разыскивают. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работали полицейские, медики и спасатели. Движение оказалось заблокировано на 5 км.

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