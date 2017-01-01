Близятся к завершению работы по строительству канатной дороги на Воробьевых горах

Автор: Uwis Дата публикации: 00:00

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На маршруте длиной почти 700 метров расположены три станции: Косыгина (верхняя), Воробьевская и Лужники (нижняя). Будет действовать два маршрута: большой круг (Косыгина – Воробьевы горы – Лужники) и малый (Косыгина – Воробьевы горы). По малому кругу запустят открытые кабины, предназначенные для спортсменов и учеников спортивной школы «Воробьевы горы». Для большого круга предусмотрены закрытые кабины, оборудованные зацепами для велосипедов. Каждая из них сможет вместить по восемь человек. Тонированные кабины защитят от непогоды и солнца, по контору их украсит светодиодная подсветка. Через Москву-реку также будут курсировать две ВИП-кабины для важных гостей или проведения торжественных мероприятий – например, свадеб. От обычных их отличает только расположение кресел – внутри будет четыре просторных кожаных сидения.