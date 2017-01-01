Начались работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 11:53
-
- 19
Комплекс городского хозяйства начал работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. До начала основных работ по комплексному благоустройству там демонтируют временную теплосеть общей протяженностью 0,5 км. Подготовительные работы продлятся до середины июня.
- 19
Комментарии (0)