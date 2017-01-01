s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Начались работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта

Начались работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:53
  • 19
  • 0

Комплекс городского хозяйства начал работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. До начала основных работ по комплексному благоустройству там демонтируют временную теплосеть общей протяженностью 0,5 км. Подготовительные работы продлятся до середины июня.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 0
11:15 | denis947
Микроавтобус врезался в фуру на юго-востоке Москвы
130 0
17.05 15:02 | Dgulia
Ремонт жилого дома не прошёл испытания временем в Ленинградской области
174 3
20.05 22:22 | Max_019
Экологический проект в столице: трава на трамвайных путях