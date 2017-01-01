Начались работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта

Автор: Uwis Дата публикации: 11:53

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Комплекс городского хозяйства начал работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. До начала основных работ по комплексному благоустройству там демонтируют временную теплосеть общей протяженностью 0,5 км. Подготовительные работы продлятся до середины июня.