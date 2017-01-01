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Микроавтобус врезался в фуру на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:15
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Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка. На улице Вертолетчиков напротив дома 7 водитель грузового микроавтобуса влетел в прицеп фуры, двигающейся в попутном направлении. В результате столкновения водитель микроавтобуса оказался зажат в салоне, для его деблокации потребовалась помощь спасателей. После проведения аварийно-спасательных работ пострадавшего передали медикам и госпитализировали в 15-ю ГКБ. Все обстоятельства аварии выясняются.

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