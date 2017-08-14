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В Воронежской области переживают нашествие комаров

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:25
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Комары присосались к жителям Воронежской области. Люди делятся в сети кадрами нашествия насекомых. Как видно на этой записи, кровопийцам достаточно нескольких секунд, чтобы облепить открытые участки тела местного мобильного репортёра. "Ай, грызутся!" - говорит автор ролика. Непривычно выглядит и простая поездка на велосипеде по улицам Павловска: на кадрах видно, что жительнице пришлось облачиться в спецсредства, чтобы сберечь хотя бы лицо от укусов насекомых. Горожане ищут спасения от крылатых "вампиров". Но насекомые, судя по видео, буквально везде: плотным роем кружатся в воздухе, закрывая небо чёрной жужжащей тучей.
Видео: YouTube / ШОУ RUSSIA

Видео: "Вконтакте" / Макс Копалин

Видео: "Вконтакте" / Евгений-Елена Сиденко

Видео: "Вконтакте" / Алексей Насонов

Видео: Instagram / juli_kuzya
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