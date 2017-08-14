В Воронежской области переживают нашествие комаров
Комары присосались к жителям Воронежской области. Люди делятся в сети кадрами нашествия насекомых. Как видно на этой записи
, кровопийцам достаточно нескольких секунд, чтобы облепить открытые участки тела местного мобильного репортёра. "Ай, грызутся!" - говорит автор ролика. Непривычно выглядит и простая поездка на велосипеде по улицам Павловска: на кадрах видно
, что жительнице пришлось облачиться в спецсредства, чтобы сберечь хотя бы лицо от укусов насекомых. Горожане ищут спасения от крылатых "вампиров". Но насекомые, судя по видео, буквально везде: плотным роем кружатся в воздухе, закрывая небо чёрной жужжащей тучей. Видео: YouTube / ШОУ RUSSIAВидео: "Вконтакте" / Макс КопалинВидео: "Вконтакте" / Евгений-Елена СиденкоВидео: "Вконтакте" / Алексей НасоновВидео: Instagram / juli_kuzya
Комментарии (0)