26 и 27 мая для ремонтных работ будет закрыт участок от станции «Киевская» до «Кунцевской»

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:58

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45 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207958

26 и 27 мая будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра.В субботу и воскресенье, 26 и 27 мая, будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк», «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до «Международной» или «Александровского сада».Филёвская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Сегодня уже завершена реконструкция вестибюлей на «Кутузовской». Строители отремонтировали 4 платформы на станциях «Фили» и «Студенческая», используя современные материалы. Установили навесы с новым светодиодным освещением и стеклянные витражи на путевых стенах, за счет чего на станциях стало светлее. Платформы облицованы гранитом, здесь уложена тактильная плитка для слабовидящих. На станциях размещены новые лайтбоксы с навигацией. Реконструкция пассажирской зоны на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филёвский парк», «Багратионовская» близится к завершению.Помимо ремонта платформ и вестибюлей необходимо обновить пути. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные, потому что в эти дни станциями наземного участка Филёвской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни.На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.