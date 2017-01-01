Жительница Астаны показала бушующий ураган с высоты башенного крана
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:18
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- 33
Что такое ураган над землёй - знает автор этого ролика. В Астане крановщица застряла в кабине башенного крана, как раз когда на город обрушился штормовой ветер. Несмотря на сложную ситуацию, женщина решила всё снять. Машину сильно раскачивало. Тяжёлый металлический крюк носило из стороны в сторону. Напротив такой же кран тоже сильно накренялся, а крановщик пытался спастись, спускаясь по конструкции башни. Сообщается, что не все краны устояли во время урагана.
Видео: YouTube / Elorda Aqparat
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