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Арт-объект "Крымский мост" установили в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
23.05 22:57
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Скамейки-мосты, уменьшенные копии Крымского моста, появились в парке Горького. Скамейки являются точной копией лавочек, которые находятся в Крыму.

Пятиметровые металлические скамейки появились на Университетской площади МГУ, на Воробьевской набережной, на пляже Ленинских гор, у Зеленого театра парка и в Титовском проезде.
Подобную лавочку установили весной 2017 года на Таманском берегу Крыма и на Таманском полуострове с видом на Керченский пролив.
Строящийся мост через Керченский пролив – один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность – 19 километров. Изначально планировалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в декабре нынешнего года, однако официальное открытие состоялось 15 мая за полгода до намеченного срока. Железнодорожное сообщение планируется запустить в 2019 году.

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