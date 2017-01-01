Арт-объект "Крымский мост" установили в Парке Горького
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 23.05 22:57
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Пятиметровые металлические скамейки появились на Университетской площади МГУ, на Воробьевской набережной, на пляже Ленинских гор, у Зеленого театра парка и в Титовском проезде.
Подобную лавочку установили весной 2017 года на Таманском берегу Крыма и на Таманском полуострове с видом на Керченский пролив.
Строящийся мост через Керченский пролив – один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность – 19 километров. Изначально планировалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в декабре нынешнего года, однако официальное открытие состоялось 15 мая за полгода до намеченного срока. Железнодорожное сообщение планируется запустить в 2019 году.
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16.05 11:08 | mreportertv
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