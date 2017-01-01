Ночные работы по нанесению "вафельной" разметки начались в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 23.05 23:56

39

39 0

Коммунальные службы нанесут разметку «вафельница» на более чем 70 объектах в разных округах столицы. В этом сезоне силами комплекса городского хозяйства Москвы запланировано нанесение дорожной разметки на перекрестках 1.26 (так называемых «вафельниц») на более чем 70 объектах в различных округах. Общая площадь работ, по предварительным оценкам, составит почти 10 тыс. кв. м. Так, в центре Москвы в районе Хамовники в ночь на 24 мая начались работы по нанесению "вафельной разметки" на пересечении улиц Зубовская и Льва Толстого. Клетчатая разметка применяется на особенно загруженных перекрестках, между полосами пересечения дорог. Она сообщает водителям, что на перекрестке ведется фото- и видеоконтроль за соблюдением правил дорожного движения. Такая разметка также призвана привлечь внимание водителей и служит предупреждающим сигналом о том, что запрещено выезжать и оставаться на территории перекрестка на красный сигнал светофора.