В "Аптекарскоо огороде" сегодня торжественно открыли Садик орхидей на свежем воздухе
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 23.05 23:58
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В "Аптекарскоо огороде" сегодня торжественно открыли первый в России Садик орхидей умеренного климата на свежем воздухе. В этой коллекции орхидей садовые гибриды родов башмачок, ятрышник и пальчатокоренник, выведенные на основе видов евразийского и североамериканского происхождения. Ландшафтная композиция имитирует карстовые воронки с выходами известняков: уступчатый микрорельеф позволяет создать индивидуальный микроклимат для орхидей с разными требованиями к условиям произрастания. Садик был заложен осенью 2017 и сегодня открылся.
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