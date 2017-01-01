Иномарка и мотоцикл столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 00:15

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На юго-востоке Москвы на Волгоградском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля марки "Фольксваген". Оба транспортных средства двигались по Волгоградскому проспекту в сторону области. На эстакаде над ТТК водитель иномарки перестроился в левыйряд и не заметил двигающийся там мотоцикл. В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая мотоциклом. Пилотесса получила травму ноги, но от госпитализации отказалась, медпомощь врачи оказали на месте.