Чем ближе завершение фестиваля "Рыбная неделя", тем больше посетителей на его площадках
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:22
-
- 19
Чем ближе завершение фестиваля "Рыбная неделя", тем больше посетителей на его площадках.
- 19
Ещё
19
01:23 | Uwis
Чем ближе завершение фестиваля "Рыбная неделя", тем больше посетителей на его площадках.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)