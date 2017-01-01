26 и 27 мая будет закрыт участок Филёвской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:23
-
- 19
26 и 27 мая будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме данный участок возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра.
- 19
Ещё
19
01:22 | Uwis
37
17.05 22:25 | Uwis
11
23.04 14:19 | LaimeLaim
Комментарии (0)