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26 и 27 мая будет закрыт участок Филёвской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:23
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26 и 27 мая будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме данный участок возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра.

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