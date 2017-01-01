На Алтае спасли загнанную волками отару коз

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207987

Необычные вызовы, связанные с животными и птицами, регулярно получают спасатели Республики Алтай. В конце прошедшей недели им пришлось выручать из беды домашних коз.В нескольких километрах от села Малый Яломан, козы спасаясь от волков, были вынуждены прыгать вниз с крутой скалы. Удержавшиеся на узком уступе животные, не могли выбраться самостоятельно и провели три дня на высоте около 150 м. Хозяин пытался подкармливать бедолаг, сбрасывая им сверху сено.18 мая к месту событий выехали 5 спасателей поисково-спасательного отряда Казенного учреждения Республики Алтай. В течение полутора часов с помощью альпинистского снаряжения они поднимали вверх обессилевших животных. Всего было спасено и передано хозяину 5 коз.