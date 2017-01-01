Деда Мороза и Снегурочку заметили на заснеженных улицах Красноярского края

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Жителям Красноярского края впору заново отмечать Новый год. Эти кадры из Шарыпово. Там, по словам автора ролика, в конце мая выпал снег. Такой сильный, что улицы замело, а местами выросли настоящие сугробы! От такой погоды в город вернулся даже сам зимний волшебник - Дед Мороз вместе со своей Снегурочкой. Герои сказок уже поздравляют местных жителей с наступающим... Нет, не Новым годом, а летом.