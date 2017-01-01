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Угольный шлак начал таять в деревне Водозерье в Республике Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:38
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В деревне Водозерье в Республике Марий Эл улицу Дорожная засыпают шлаком. Но проблема в том, что этот шлак начал таять и источать жуткую вонь. По запаху я могу предположить, что это мазут. Тем более, я точно знаю угольный шлак привезли из центральной котельной. Сегодня в поселок приехали представители Ростехнадзора по Марий Эл и, я надеюсь, что они все же выяснят, что это такое, безопасно ли им засыпать улицы и берега озер. Я спросил у жителей этой улицы, знают ли они, что за пакость привезли и что возможно она вредна для здоровья. Ответ меня убил: "Что сделаешь, привезли, ну и ладно, пусть лежит." Жаль, что люди так относятся к экологии своего поселка и не берегут здоровье своё и своих детей.

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Комментарии (1)

  • Вася Лебедев
    15:39
    Простите. Роспотрепнадзор по республике Марий Эл.
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