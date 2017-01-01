Один человек пострадал при возгорании фургона в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:28
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- 4
Один человек пострадал при возгорании фургона в Москве. Автомобиль загорелся во время движения на Рязанском проспекте у дома 45.
- 4
Один человек пострадал при возгорании фургона в Москве. Автомобиль загорелся во время движения на Рязанском проспекте у дома 45.
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