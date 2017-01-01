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Один человек пострадал при возгорании фургона в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:28
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Один человек пострадал при возгорании фургона в Москве. Автомобиль загорелся во время движения на Рязанском проспекте у дома 45.

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