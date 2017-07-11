Ростовчане успешно выступили на Кубке России по конкуру

Автор: Виктория Донская Дата публикации: 15:08

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18-20 мая в КСК "Конаковские конюшни" (Тверь) прошел кубок России по конкуру для групп A, B, C, D. Это один из самых крупных турниров в сезоне. В нем принимало участие больше 100 сильнейших всадников из Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края, Пермского края, Владимирской области, Ярославской области, Москвы и Тверской области. Ростовчане показали достойный результат: Х.Нуриев из Кировского конного завода занял 3 место в абсолютном первенстве в группе С, Лантух Петр занял 3 место в маршруте Н 135 см, Курочкина Диана на Ребекке (команда КСК "Golden Horse" заняла 3 место в маршруте Н 100 см среди молодых лошадей и 4 место в маршрутах Н 90 см, Н 100 см, уступив несколько секунд сопернику. Овчаренко Денис на Горхее (тоже из КСК "Голден Хорс") прошли маршрут Н 120-125 чисто; Курочкина Диана на Плевене прошли маршрут Н 135 см чисто.