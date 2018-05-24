Закладка именных плит народных артистов РФ прошла в Москве
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 17:17
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В Москве на площади звёзд российского кинематографа прошла торжественная закладка именных плит народных артистов РФ. На церемонию собралось большое количество зрителей. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, народный артист РСФСР Василий Ливанов и народный артист РФ Владимир Машков приняли участие в открытии именных плит.
Владимир Машков - народный артист РФ;
Зинаида Кириенко - народная артистка РСФСР.
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