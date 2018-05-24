Закладка именных плит народных артистов РФ прошла в Москве

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 17:17

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В Москве на площади звёзд российского кинематографа прошла торжественная закладка именных плит народных артистов РФ. На церемонию собралось большое количество зрителей. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, народный артист РСФСР Василий Ливанов и народный артист РФ Владимир Машков приняли участие в открытии именных плит.

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52 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208013

Комментарии:Владимир Машков - народный артист РФ;Зинаида Кириенко - народная артистка РСФСР.