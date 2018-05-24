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Закладка именных плит народных артистов РФ прошла в Москве

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
17:17
  • 52
  • 1

В Москве на площади звёзд российского кинематографа прошла торжественная закладка именных плит народных артистов РФ. На церемонию собралось большое количество зрителей. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, народный артист РСФСР Василий Ливанов и народный артист РФ Владимир Машков приняли участие в открытии именных плит.

Комментарии:
Владимир Машков - народный артист РФ;
Зинаида Кириенко - народная артистка РСФСР.
  • 52
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    18:16
    АГН "Москва" в 18:12 https://www.mskagency.ru/materials/2783493 24.05.18
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