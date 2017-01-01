Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы

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Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Москвы. Авария произошла на улице Красная Пресня, напротив дома 44. Мотоциклист на огромной скорости проехал на красный сигнал светофора пешеходный переход и протаранил фургон, после чего оба транспортных средства вспыхнули. В результате бокового столкновения автомобиль «Хендай Портер» опрокинулся на бок. Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. На место аварии прибыли оперативные службы города. Причины ДТП установит следствие.