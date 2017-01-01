Летнее тепло в конце мая в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:59

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В столице держится июльское тепло. Солнце обжигает днём, а вечером в городе наблюдается прохлада. Московский климат стремительно меняется на средне-континентальный.