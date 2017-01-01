Летнее тепло в конце мая в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:59
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- 8
В столице держится июльское тепло. Солнце обжигает днём, а вечером в городе наблюдается прохлада. Московский климат стремительно меняется на средне-континентальный.
- 8
В столице держится июльское тепло. Солнце обжигает днём, а вечером в городе наблюдается прохлада. Московский климат стремительно меняется на средне-континентальный.
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