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Летнее тепло в конце мая в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:59
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В столице держится июльское тепло. Солнце обжигает днём, а вечером в городе наблюдается прохлада. Московский климат стремительно меняется на средне-континентальный.

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