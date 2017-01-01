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В ДТП на Красной Пресне в Москве погиб мотоциклист

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:10
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В центре Москвы в Пресненском районе 24 мая вечером произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. На улице Красная Пресня столкнулись мотоциклист и фургон "Хёндэ Портер". Мотоциклист двигался по улице Красная Пресня в направлении улицы Баррикадная. В районе дома №44 светофор переключился на запрещающий сигнал. Однако байкер вероятно решил проскочить перекрёсток. В это время со встречной полосы под разрешаюшую левый поворот на стрелку начал маневр водитель фургона "Хёндэ Портер". Байкер не снижая скорости врезался в фургон и буквально в ту же секунду произошел взрыв, а фургон "Хёндэ" перевернулся на бок. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Мотоцикл в результате ДТП сгорел полностью и восстановлению не подлежит. На место аварии прибыло несколько экипажей ГИБДД, следственно-оперативная группа и сотрудники "Дорожного патруля". Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности мотоциклиста. Не исключено, что до момента столкновения сигналы светофора могло засветить заходящее солнце. Окончательные причины аварии установит следствие.

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