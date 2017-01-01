Главный ботанический сад Москвы перестал работать в ночное время

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208028

Главный ботанический сад им. Цицина на северо-востоке столицы закрыли для посещения в ночное время. Такие меры приняты в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях федерального значения. В Главный ботанический сад имени Цицина теперь нельзя будет попасть в ночные часы — ворота всех пяти входов будут открыты только с 08:00 до 22:00.Изменения в режим посещения территории внесли в соответствии с вышеупомянутым законом, который строго регулирует посещение таких мест. Попасть на территорию Главного ботанического сада в указанное время можно с помощью пяти входов: главного, расположенного на Ботанической улице вблизи пересечения с улицей Комдива Орлова, входа № 2 — со стороны станции метро «Владыкино», № 3 и № 4 — со стороны Ботанической улицы напротив гостиницы «Останкино» и вблизи пересечения с улицей Академика Комарова соответственно, № 5 — со стороны станции метро «Ботанический сад».