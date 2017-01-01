Провал грунта на Фрунзенской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 22:39

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В столичном районе Хамовники на Фрунзенской набережной произошел крупный провал грунта. Яма глубиной до полуметра и шириной в несколько десятков сантиметров образовалась на тротуаре в пешеходной части. В настоящее время яма огорожена сигнальными лентами. Горожанам, которые совершают прогулки по набережной следует быть осторожными и обходить огороженный участок через велодорожку при этом также не теряя бдительности. Причины приведшие к провалу, а также ликвидировать его последствия, предстоит установить аварийным службам.