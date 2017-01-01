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На медиа-фасадах начали транслировать видеоролики в честь Дня Славянской письменности и культуры

Автор:
tim777
Дата публикации:
24.05 23:18
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Видеоролики в честь Дня славянской письменности начали показывать на медиа-фасадах зданий в центре Москвы. В честь Дня славянской письменности и культуры на медиафасадах д. 11 и 19 на ул. Новый Арбат москвичи смогут увидеть тематический трехминутный видеоролик. 24 мая с 21:00 и до полуночи на экранах зданий на ул. Новый Арбат, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов, появятся изображения символов праздника: буквы старославянского алфавита, грамоты, книги, а также гравюры с изображением старой Москвы и образы святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия.

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