s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С 25 мая доступ пешеходов и автомобилей на территорию СК "Лужники" будет ограничен

С 25 мая доступ пешеходов и автомобилей на территорию СК "Лужники" будет ограничен

Автор:
tim777
Дата публикации:
24.05 23:16
  • 29
  • 0

Доступ пешеходов и автомобилей на территорию спорткомплекса «Лужники» будет ограничен с 25 мая по 18 июля в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018. С 25 мая по 18 июля в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 г. будет ограничен доступ на территорию спорткомплекса «Лужники». Ограничения коснутся как пешеходов, так и автотранспорта. Во внематчевые дни проход на территорию «Лужников» будет открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом болельщика. Ограничения вводятся в рамках реализации концепции безопасности на объектах ЧМ-2018.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
01:15 | reporterA94
Работа экстренных служб на месте захвата заложников на востоке столицы
36 0
10.05 01:08 | Leobr
Футбольный клуб "Тосно" - обладатель Кубка России 2018 года по футболу
89 1
23.05 00:00 | Uwis
На Воробьевых горах заканчивают строительство канатной дороги
104 0
03.12.2017 15:09 | foxenochek
В Хамовниках на машину упало дерево
51 1
27.03 13:38 | Uwis
В связи с угрозой падения наледи проход на территорию ВДНХ через арку Главного входа временно перекрыт (архивное видео)