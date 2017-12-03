С 25 мая доступ пешеходов и автомобилей на территорию СК "Лужники" будет ограничен

Автор: tim777 Дата публикации: 24.05 23:16

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Доступ пешеходов и автомобилей на территорию спорткомплекса «Лужники» будет ограничен с 25 мая по 18 июля в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018. С 25 мая по 18 июля в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 г. будет ограничен доступ на территорию спорткомплекса «Лужники». Ограничения коснутся как пешеходов, так и автотранспорта. Во внематчевые дни проход на территорию «Лужников» будет открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом болельщика. Ограничения вводятся в рамках реализации концепции безопасности на объектах ЧМ-2018.