В Преображенском кадетском корпусе столицы прозвенел последний звонок

Автор: denis947 Дата публикации: 24.05 23:33

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Последний звонок прозвучал для кадетов Преображенского кадетского корпуса на востоке Москвы. Выпускной начался с торжественного построения на плацу, где кадеты простились со знаменем корпуса, а завершилось все маршем и танцевальным выступлением. Завершилось торжественное мероприятие традиционным рукопожатием и посадкой на территории училища елочки выпускников.