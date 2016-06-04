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В Преображенском кадетском корпусе столицы прозвенел последний звонок

Автор:
denis947
Дата публикации:
24.05 23:33
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Последний звонок прозвучал для кадетов Преображенского кадетского корпуса на востоке Москвы. Выпускной начался с торжественного построения на плацу, где кадеты простились со знаменем корпуса, а завершилось все маршем и танцевальным выступлением. Завершилось торжественное мероприятие традиционным рукопожатием и посадкой на территории училища елочки выпускников.

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