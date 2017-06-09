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Работа экстренных служб на месте захвата заложников на востоке столицы

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01:15
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Спецназ Росгвардии, совместно с ФСБ, в результате штурма задержали мужчину, который удерживал в заложниках троих человек в квартире жилого дома на улице Молостовых. В ходе спецоперации, мужчина ранил себя из своего же ножа, его госпитализировали в больницу. Ребёнок, который также находился в плену, не пострадал. Известно, что один из заложников получил телесные повреждения от которых скончался на месте.

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