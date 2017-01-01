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Голубь омрачил последний звонок школьникам Пензы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:33
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В российских школах прозвенел последний звонок. Вот только в одной из школ Пензы это радостное событие было, как сообщается, омрачено. Неприятный инцидент запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как ученики держат в руках голубей и ждут окончания прощального вальса выпускников. Звучат последние аккорды, мальчики выпускают в небо белых птиц. Вот только одна не взлетает, а камнем падает на землю. "Птичку жалко," - тем временем отмечают в комментариях пользователи сети.
Видео: "Вконтакте" / Александра Рябова
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