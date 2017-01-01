Тестовый запуск фуникулёров канатной дороги в Лужниках

Автор: tim777 Дата публикации: 15:02

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В центре Москвы на территории СК "Лужники" завершены работы по возведению канатной дороги, которая связывает спортивный объект с территорией Воробьёвых гор. Напомним, что протяженность дороги составляет 700 метров. На ней расположены три станции: “Улица Косыгина”, “Воробьевская” и “Лужники”, кабины пойдут по малому и большому кругам. По малому кругу открытые кабины будут идти только по одному берегу Москвы-реки - этим маршрутом воспользуются спортсмены из школы “Воробьевы горы”. А на длинном кругу запустят только закрытые кабины с местами для велосипедов. Пассажиры проедут над рекой, увидят десятки достопримечательностей города и при этом смогут воспользоваться аудиогидом. Путь до стадиона “Лужники” по канатке займет всего 5 минут, в то время как на машине это расстояние удастся преодолеть в лучшем случае за четверть часа. Ожидается, что новая канатная дорога примет своих первых пассажиров уже к началу ЧМ-2018.