s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Ставрополе выпускнице сделали предложение руки и сердца прямо на последнем звонке

В Ставрополе выпускнице сделали предложение руки и сердца прямо на последнем звонке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:05
  • 6
  • 0

Со школьной скамьи сразу во взрослую жизнь. Это про героиню этого ролика из Ставрополя. Во время последнего звонка к ней подошёл молодой человек с огромным букетом роз. Встал на колени и сделал предложение руки и сердца. Сообщается, что под бурные аплодисменты окружающих героиня ролика сказала "да". И в одно мгновенье стала не только выпускницей, но и будущей женой.
Видео: YouTube / СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
14:06 | Sargo
В московской школе №950 прозвенел последний звонок
177 0
12.05 00:45 | Nikolay_26
Сливы ассенизаторских машин отравляют жизнь жителей города Михайловска в Ставрополье
69 0
13:33 | mreportertv
Голубь омрачил последний звонок школьникам Пензы
811 0
13.07.2013 09:13 | Pycckuu
Необычный способ предложения руки и сердца