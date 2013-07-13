В Ставрополе выпускнице сделали предложение руки и сердца прямо на последнем звонке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:05
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- 6
Видео: YouTube / СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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12.05 00:45 | Nikolay_26
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13.07.2013 09:13 | Pycckuu
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