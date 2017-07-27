Калужские спасатели достали из канализационного люка коня
Непростая спасательная операция прошла в Калуге. Непростая - потому что спасать пришлось коня, который провалился в открытый канализационный люк. Сначала попробовали помочь неравнодушные местные жители. Но потом, как сообщается
, всё-таки поняли, что без усилий профессионалов тут не справиться. Им удалось обвязать животное тросами. И вытащить его на поверхность - причём далеко не с первой попытки и только с использованием спецтехники. Но вытащить-то вытащили. А вот получил ли конь ветеринарную помощь, и откуда вообще взялся - до сих пор не известно.
Видео: YouTube / Геннадий Шевченко
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