Московский авиационный центр провел учения по тушению пожаров и спасению людей с помощью вертолетов
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 17:41
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- 30
На территории живописного места на берегу Москва-реки в Ленинском районе Московской области ГКУ «Московский авиационный центр» провел показные учения с участием двух вертолетов - ВК117С-2 в медицинском оснащении и пожарного Ка-32А с водосливным устройством.В ходе учений был продемонстрирован забор воды экипажем пожарного вертолета Ка-32А с помощью водосливного устройства (ВСУ-5), которое набирает до 5 тонн огнегасящей жидкости с последующем сбросом на условный очаг возгорания, а также этап десантирования с помощью лебедки с борта воздушного судна и эвакуация мнимого пострадавшего с земли аварийно-спасательным подразделением авиацентра.
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