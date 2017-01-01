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Московский авиационный центр провел учения по тушению пожаров и спасению людей с помощью вертолетов

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:41
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На территории живописного места на берегу Москва-реки в Ленинском районе Московской области ГКУ «Московский авиационный центр» провел показные учения с участием двух вертолетов - ВК117С-2 в медицинском оснащении и пожарного Ка-32А с водосливным устройством.

В ходе учений был продемонстрирован забор воды экипажем пожарного вертолета Ка-32А с помощью водосливного устройства (ВСУ-5), которое набирает до 5 тонн огнегасящей жидкости с последующем сбросом на условный очаг возгорания, а также этап десантирования с помощью лебедки с борта воздушного судна и эвакуация мнимого пострадавшего с земли аварийно-спасательным подразделением авиацентра.
Помимо работы пожарного вертолета и спасательной группы в ходе учений были отработаны действия санитарного вертолета ВК117С-2, который с авиа-медицинской бригадой на борту совершил посадку за пострадавшим на природной территории. Бригада врачей авиацентра и ЦЭМП оказала первую помощь пострадавшему и в срочном порядке госпитализировала его в больницу.
В этом году исполнилось 15 лет Государственному казенному учреждению «Московский авиационный центр» Департамента ГОЧСиПБ. Учреждение было создано 13 мая 2003 года по Распоряжению Правительства Москвы.
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