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Разбитые дороги в городе Шарья Костромской области

Автор:
summit
Дата публикации:
01:11
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Плохое состояние дорог в городе Шарья Костромской области.

Дороги г.Шарья. Видео 1

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