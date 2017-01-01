Разбитые дороги в городе Шарья Костромской области
- Автор:
- summit
- Дата публикации:
- 01:11
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- 2
Плохое состояние дорог в городе Шарья Костромской области.
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25.05 09:20 | vitvjach
Плохое состояние дорог в городе Шарья Костромской области.
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