Огромного тунца разделывают на аукционе в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:39
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Атмосфера токийского Цукидзи встречает гостей фестиваля “Рыбная неделя” в центре Москвы. Вечером в пятницу рынок превратился в площадку для захватывающего и азартного рыбного аукциона. Специально для гостей “Рыбной недели” с побережья Шри-Ланки на фестиваль доставили один из самых ценных морских деликатесов – свежайшего тунца, пойманного утром сего же дня. У посетителей есть шанс купить тунца заметно дешевле, чем в магазинах – а выручку от продаж перечислят в пользу одного из благотворительных фондов Москвы. Лоты аукциона – три тихоокеанских желтохвостых (yellowfin) тунца весом 40-50 кг каждый.
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