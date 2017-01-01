Автобус сгорел на КАД в Санкт-Петербурге
- Автор:
- RatDezer
- Дата публикации:
- 20:56
-
- 17
В раойне 20:00 на внутренней стороне КАД на сьезде к Стрельне сгорел пассажирский автобус.
- 17
Ещё
7645
24.05 20:00 | Аноним
108
22.05 13:54 | mreportertv
В раойне 20:00 на внутренней стороне КАД на сьезде к Стрельне сгорел пассажирский автобус.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)