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Автобус сгорел на КАД в Санкт-Петербурге

Автор:
RatDezer
Дата публикации:
20:56
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В раойне 20:00 на внутренней стороне КАД на сьезде к Стрельне сгорел пассажирский автобус.

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