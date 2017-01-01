Столица готовится к чемпионату мира по футболу

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:45

22

22 0

Столичные магазины готовятся к чемпионату мира. У многих появились товары с символикой ЧМ-2018. А многие украшают свои входы футбольными мячами.