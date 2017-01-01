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Столица готовится к чемпионату мира по футболу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:45
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Столичные магазины готовятся к чемпионату мира. У многих появились товары с символикой ЧМ-2018. А многие украшают свои входы футбольными мячами.

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