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Сегодня посетители "Рыбной недели" смогли приобрести на аукционе свежайшего тихоокеанского тунца с побережья Шри-Ланки

Автор:
Uwis
Дата публикации:
25.05 23:41
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Рыбный аукцион прошел в центре столицы – между Манежной площадью и площадью Революции. Участники смогли купить тунца заметно дешевле, чем в магазинах. Стартовая стоимость одного килограмма составляла 500 рублей. В московских магазинах один килограмм этой рыбы в среднем стоит 1800 рублей. Тунца разделывали непосредственно на площадке и продавали порционными кусками на развес. Вырученные от продажи деньги будут перечислены в пользу одного из благотворительных фондов Москвы.

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